Хитрый мужчина бесплатно жил в пятизвездочном отеле почти два года: какую сумму он должен

Его обвиняют в сговоре с персоналом.
В Индии мужчина прожил почти два года в пятизвездочном отеле, ни разу не заплатив.
Об этом пишет ladbible.com.
Ему удалось провести 603 дня в роскошном отеле рядом с аэропортом Дели, прежде чем кто-то понял, что на самом деле он там не должен быть и не платил за проживание.
Теперь он должен более 70 000 долларов США.
История свидетельствует, что он зарегистрировался 30 мая в 2019 году, забронировав проживание только на одну ночь.
Затем ему удалось остаться там до 22 января 2022 года, а сотрудник якобы продлил его пребывание, несмотря на то, что он никогда за это не платил.
Судя по всему, это включало мошенничество с чужими счетами или замену одного счета на другой, чтобы гарантировать, что мужчина сможет оставаться там незамеченным.
Его обвиняют в сговоре с персоналом, чтобы скрыть свои счета, хотя никто еще не был арестован.
Дело было впервые передано в полицию 24 мая.
Если мужчину признают виновным, его могут отправить на еще одно длительное бесплатное пребывание, но на этот раз в менее благоприятном окружении, в тюрьму.
Напомним, в Польше мужчина нашел кошелек, полный денег, и теперь может сесть за это в тюрьму. Кошелек, в котором было около трех тысяч злотых (около 27 тыс. грн), потерял 84-летний пенсионер.
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