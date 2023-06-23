Разведка прогнозирует новые удары россиян по энергетике осенью: подробности

Уже осенью оккупационная армия РФ может снова активизировать удары по объектам энергетики. Украинская разведка не исключает такой возможности.

Об этом в интервью "РБК.Украина" рассказал заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Производство (ракет, — ред.) есть. В первую такую кампанию они не добились своего результата, потому что наша система энергопитания, производства электроэнергии выстояла. Мы, по сути, нормально пережили зиму. Но мы готовимся к этому. Поэтому осуществляются все меры по усилению нашей системы противовоздушной обороны, получению новых комплексов ПВО", — подчеркнул он.

По словам Скибицкого, сейчас один из ключевых и приоритетных вопросов – это возможность увеличения количества современных комплексов ПВО. Ведь территория Украины велика. Для того чтобы прикрыть не только стратегические объекты, но и гражданские города и села необходимо больше комплексов противовоздушной обороны.

"Нужно совершенствовать наши знания и умения для использования иностранных комплексов противовоздушной обороны. Они достаточно эффективны, намного эффективнее по своему применению и по своему потенциалу, чем ракеты российского производства. Об этом свидетельствует процент, сколько мы сбиваем. Даже наши иностранные партнеры удивляются, насколько профессионально работают наши военные", — подчеркнул замглавы ГУР.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также прогнозирует, что следует готовиться к очередным массированным ударам РФ осенью и зимой. Он отмечает, что гражданам Украины нужно понимать, что "большая война все еще продолжается". Однако условия отличаются от начала конфликта.

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