Обстріли, пожежі та руйнування: як минула ніч у регіонах України

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій станом на 14 липня.

Чернігівщина: за добу — 9 обстрілів (64 вибухи).

По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – із мінометів та ствольної артилерії (5 обстрілів), пожежа на місцевій фермі.

По Новгород-Сіверській громаді – із артилерії (3 обстріли). По Сновській громаді Корюківського району — 1 обстріл. Без втрат.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 15 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Новослобідська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння. Зафіксовано 176 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громада.

Великописарівська громада: внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки та ЛЕП. Загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка. Також зафіксовано артобстріли (11 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (17 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулось загорання приватного будинку. Також росіяни били з артилерії (14 вибухів). Пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки, в одному відбулось загорання.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту області. 54 артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам. Поранення отримали 4 особи, загинув 40-річний чоловік.

Надійшло 52 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та заклад соціальної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "шахедів". Ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом минулої доби завдав ударів по 16 населених пунктах області: авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківського району, здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Муравське Богодухівського району, Олійникове Харківського району, Різникове Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району.

Луганщина: окупанти обстрілюють населені пункти на лінії фронту. Вчора ворог завдав удар по Невському, так само, як і по Білогорівці. Поблизу Невського росіяни спробували організувати штурм, але ця спроба їм не вдалася.

За добу противник здійснив 116 обстрілів( 494 снаряди).

Донеччина: минулої доби росіяни здійснили 18 обстрілів. Обстріляли 12 населених пунктів.

Пошкоджено 10 житлових будинків,2 господарчих будівлі, 2 автівки, 2 гаражі, поле пшениці, магазин, ангар.

За добу на Донеччині: 1 загиблий, 4 поранених.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина: вчора силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 4 дрони-камікадзе.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 76 обстрілів (462 снаряди), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (40 снарядів).

Ворогом влучено в:

- райони 23 населених пунктів області;

- територію гаражного кооперативу (м.Херсон);

- територію птахофабрики (с.Чорнобаївка);

- територію заводу ДП "Палада" (м.Херсон);

- будівлю сільської ради (с.Золота Балка)

Вчора окупанти завдали артилерійського удару по селу Микільське Дар’ївської громади. Один зі снарядів влучив у приватне подвірʼя. Лікарям, які прибули на місце трагедії, залишилося констатувати смерть жінки, яка отримала поранення, несумісні з життям.

Через російський обстріл Дудчан Милівської громади постраждав 71-річний місцевий житель. Чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна — дістала поранення.

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