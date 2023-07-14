Эксперт рассказал, какими будут цены на бензин в Украине

В прошлом году стоимость топлива тоже была высокой.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что цены на бензин достигнут 50-55 гривен за литр, а дизтоплива – 45-50 гривен за литр.

О том, что будет со стоимостью топлива в Украине, эксперт сообщил в эфире телемарафона.

"Ожидаем, когда новые налоги уже полностью интегрируются в цену, а это будет, когда новые июльские объемы поместят собой запасы с июня и мая, что дизтопливо будет в диапазоне 45-50 грн за литр, бензин 50-55 грн за литр", — рассказал Сергей Куюн.

Эксперт подчеркнул, что в прошлом году цены были еще выше. Впрочем, даже при столь высоких ценах, которые были в течение последнего года, "особо спрос не снизился", подчеркнул Куюн.

Напомним, в Украине с 1 июля вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (налог был 7%, а стал 20%). Специалисты прогнозировали, что в результате бензин может подорожать на 12 грн/л, дизтопливо — на 8 грн/л, автогаз — на 3 грн/л.

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