Курс валют на 14 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого рванули вверх перед выходными.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 14 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос на 57 коп. Злотый прибавил 16 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,85 грн (+57 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,21 грн (+16 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 36,70 грн, покупают за 37,60 грн. За евро предлагают 40,50 грн., а продают за 41,55 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,25 – 41,25 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Райффайзен" – 40,70 – 41,90 грн

ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,09 – 9,16 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,30 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, будет ли в Украине светло и тепло зимой. Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы. В Министерстве энергетики надеются на помощь западных партнеров.

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