Когда в Украине взлетят цены на бензин: эксперт дал четкий ответ

В результате возвращения от 1 июля довоенных налогов на горючее, крупные сети АЗС, так называемые маркет-мейкеры в ближайшие дни снова увеличат цены на горючее — еще на две гривны.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС в июле вырастут еще на несколько гривен: до 55 грн за литр бензина и до 52 грн за литр дизельного топлива.

Об этом сообщил основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, в результате возвращения от 1 июля довоенных налогов на горючее, крупные сети АЗС, так называемые маркет-мейкеры в ближайшие дни снова увеличат цены на горючее — еще на две гривны.

Также читайте Кабмин запретил аптекам указывать на вывесках информацию об уровне цен

"В июле в крупных сетях АЗС можно ожидать дизельное топливо по цене 52 гривны за литр и 54-55 гривен за литр бензина. Здесь огромную роль сыграет цена нефти", — сказал он.

Однако заправки эконом-сегмента не превысят порог в 50 гривен за литр.

"То есть на заправках среднего сегмента дизельное топливо будет 47-48 гривен, а бензин – 48-49,5 гривен за литр", – пояснил эксперт.

Леушкин считает, что цены стабилизируются к концу июля и уже в августе не будет больших колебаний.

Напомним, с июля 2023 года в Украину вернули 20% НДС на все виды горючего.

Читайте также: