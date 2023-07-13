Коли в Україні злетять ціни на бензин: експерт дав чітку відповідь

Внаслідок повернення від 1 липня довоєнних податків на пальне, великі мережі АЗС, так звані маркет-мейкери у найближчі дні знову збільшать ціни на пальне - ще на дві гривні.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС у липні зростуть ще на декілька гривень: до 55 грн за літр бензину, та до 52 грн за літр дизельного пального.

Про це повідомив засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

За словами експерта, внаслідок повернення від 1 липня довоєнних податків на пальне, великі мережі АЗС, так звані маркет-мейкери у найближчі дні знову збільшать ціни на пальне - ще на дві гривні.

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"У липні у великих мережах АЗС можна очікувати дизельне пальне по ціні 52 гривні за літр та 54-55 гривень за літр бензину. Тут велику роль зіграє ціна нафти", - сказав він.

Проте, заправки економ-сегменту не перевищать поріг у 50 гривень за літр.

"Тобто на заправках середнього сегменту дизельне пальне буде 47-48 гривень, а бензин - 48-49,5 гривень за літр", - пояснив експерт.

Льоушкін вважає, що ціни стабілізуються до кінця липня і вже в серпні не буде значних коливань.

Нагадаємо, від липня 2023 року в Україні повернули 20% ПДВ на всі види пального.

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