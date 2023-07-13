Снаряд влучив у подвір'я: на Херсонщині жінка загинула через обстріл росіян

Сьогодні, 13 липня, окупанти знову накрили вогнем Херсонщину. Під прицілом перебувало село Микільське. Там загинула 85-річна жінка.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 12:00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям", - написав він.

Крім цього, на Херсонщині російська армія зранку 13 липня з артилерії вдарила по Золотій Балці Новоолександрівської громади.

За даними ОВА, населений пункт обстріляли щонайменше десять разів, пошкоджені господарські споруди та адміністративна будівля. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Попередньо, двоє людей отримали поранення, один із них - в тяжкому стані.