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Джонсон застеріг США від "втоми від України"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Джонсон застеріг США від "втоми від України"

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. / Фото: Associated Press

Експрем'єр Британії закликав Вашингтон продовжувати підтримувати Україну.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг США від "втоми від України" та закликав продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN Tonight Laura Coates.

Джонсон закликав Вашингтон продовжувати підтримувати Україну. Зокрема, наданням зброї. За його словами, перемога над Москвою є необхідною. 

Крім того, експрем'єр наголошує, що не може бути "можливого виправдання" для відтермінування вступу України до НАТО. Він зауважив: "дуже важливо" встановити, що Україна перебуває на шляху до членства в Альянсі.

"Не може бути жодного виправдання чи причини, щоб продовжувати пустувати й зволікати. Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для Володимира Путіна. Ну, ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", - висловився Джонсон. 

Джонсон додав, що крім російських окупаційних військ, ворогом Києва є "втома від України". Перемога України "життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі", наголосив політик. 

"Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у забезпеченні перемоги. Але вони (українці, - ред.) мають перемогти, це абсолютно важливо", - заявив Борис Джонсон.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін розповів, коли Україна вступить до НАТО. Голова Пентагону заявив, що "не сумнівається" у тому, що Україна вступить до НАТО. Втім, станеться це тоді, коли війна з Росією закінчиться. 

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