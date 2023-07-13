Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег США от усталости от Украины и призвал продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.

Об этом он сказал в интервью CNN Tonight Laura Coates.

Джонсон призвал Вашингтон продолжать поддерживать Украину. В частности, предоставлением оружия. По его словам, победа над Москвой необходима.

Кроме того, экспремьер отмечает, что не может быть "возможного оправдания" для отсрочки вступления Украины в НАТО. Он отметил: "очень важно" установить, что Украина находится на пути членства в Альянсе.

"Не может быть никакого оправдания или причины, чтобы продолжать шалить и медлить. Оставшееся возражение заключалось в том, что это будет провокацией для Владимира Путина. Ну, мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет", — высказался Джонсон.

Джонсон добавил, что кроме российских оккупационных войск врагом Киева является "усталость от Украины". Победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы по всему миру", подчеркнул политик.

"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в обеспечении победы. Но они (украинцы — ред.) должны победить, это абсолютно важно", — заявил Борис Джонсон.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин рассказал, когда Украина вступит в НАТО. Глава Пентагона заявил, что "не сомневается" в том, что Украина вступит в НАТО. Впрочем, произойдет это тогда, когда война с Россией закончится.

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