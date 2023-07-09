Фірма героя України Сергія Бубки постачає пальне окупантам у "ДНР" - ЗМІ

Донецькі підприємства, засновником яких є видатний у минулому український легкоатлет та спортивний функціонер Сергій Бубка, перереєструвались у державному реєстрі юридичних осіб РФ.

ТОВ "Фірма "Монблан", засновниками якого є відомий український спортсмен, колишній голова Національного олімпійського комітету та Герой України Сергій Бубка та його брат Василь, отримало перші підряди від терористів “ДНР” та почало постачати їм пальне.

Про це це йдеться у журналістському розслідуванні проекту "Bihus.Info".

Журналісти зазначили, що після окупації Донецька у 2014 році брати Бубки юридично перенесли фірму до на той час не окупованої Волновахи. Тут вони продовжили брати участь в українських тендерах, продаючи бензин, дизель, автогаз, крупи, хлібобулочні вироби на мільйони гривень переважно комунальним підприємствам Донецької області.

Востаннє це підприємство було учасником державних тендерів в Україні у 2018 році У 2023 році "Монблан" засвітився у тендерах країни-агресора.

На державній платформі закупівель РФ вдалося виявити три контракти на постачання палива на загальну суму 800 тисяч рублів, які фірма Бубки уклала у травні 2023 року:

4 травня - з так званим "республіканським реабілітаційним центром міністерства охорони здоров’я "ДНР" на постачання 2 тисяч літрів пального за майже 100 тисяч рублів;

- з так званим "республіканським реабілітаційним центром міністерства охорони здоров’я "ДНР" на постачання 2 тисяч літрів пального за майже 100 тисяч рублів; 26 травня компанія продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів "федеральній казенній установі "центр із забезпечення діяльності казначейства Росії";

компанія продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів "федеральній казенній установі "центр із забезпечення діяльності казначейства Росії"; 30 травня "республіканське казначейство "ДНР" замовило в "Монблану" ще 1 200 літрів пального за 63 тисячі рублів.

За цими угодами фірма продає не пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках "Монблану", яких знайшли щонайменше шість - чотири у Донецьку, а також по одній - у Макіївці та на трасі біля Волновахи.

На всіх контрактах стоїть підпис старшого брата Героя України Сергія Бубки — Василя, який є керівником компанії.

В українському Держреєстрі юридичних осіб співзасновниками ТОВ “Фірма “Монблан” значилися Сергій Бубка, його брат Василь та мати Валентина. У російському державному реєстрі, де також фігурує ця фірма, матір з переліку засновників прибрали.

До речі, старший брат олімпійського чемпіона також стрибав із жердиною, а згодом був депутатом Донецької облради від "Партії регіонів". Після окупації Донецька він залишився у місті та навіть брав участь у деяких урочистостях, які організовували в "ДНР".

Нагадаємо, у листопаді 2022 року новим головою НОК України став Вадим Гутцайт. Він змінив на посаді Сергія Бубку, який очолював Національний олімпійський комітет від 2005 року.

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