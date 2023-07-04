Експерт розповів, коли ціни на бензин досягнуть свого піку

Від 1 липня після повернення податків на пальне вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2-3 грн за літр. Ціни на паливо досягнуть піку наприкінці місяця.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн за літр: приблизно 3,5 грн - це акциз. Решта - ПДВ, дизпального - приблизно на 7,5 грн, з яких акциз 1,3 грн. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 гривень за літр.

"Нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн, сьогодні очікується - ще плюс 2-3... Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу. Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця. Оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі "старим" акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, буде відбуватись інтеграція у ціну", - пояснив експерт.

Здебільшого здорожчання під тягарем підвищеного акцизу буде стосуватися бензину, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази, пояснив експерт.

Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки по цінам варто наприкінці місяця.

Здорожчання палива на АЗС

В Україні від 1 липня повернули акциз на пальне і розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).

Водночас Спілка українських підприємців (СУП) оцінювала, що в результаті повернення податків на пальне літр бензин може здорожчати на 12 грн/л, дизпаливо – на 8 грн/л, автогаз – на 3 грн/л.

Економіст Олег Пендзин вважає, що перехід на здорожчання буде дуже поступовим. Він каже, що приблизно до 11 грн може піднятися ціна на літр 95-го бензину.

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