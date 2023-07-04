Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Експерт розповів, коли ціни на бензин досягнуть свого піку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
583
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Експерт розповів, коли ціни на бензин досягнуть свого піку

Ціни бензину та дизпалива на АЗС щодня зростають. / Фото: Associated Press

Ціни на АЗС щодня зростають.

Від 1 липня після повернення податків на пальне вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2-3 грн за літр. Ціни на паливо досягнуть піку наприкінці місяця.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн за літр: приблизно 3,5 грн - це акциз. Решта - ПДВ, дизпального - приблизно на 7,5 грн, з яких акциз 1,3 грн. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 гривень за літр. 

"Нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн, сьогодні очікується - ще плюс 2-3... Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу. Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця. Оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі "старим" акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, буде відбуватись інтеграція у ціну", - пояснив експерт.

Здебільшого здорожчання під тягарем підвищеного акцизу буде стосуватися бензину, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази, пояснив експерт.

Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки по цінам варто наприкінці місяця. 

Здорожчання палива на АЗС

В Україні від 1 липня повернули акциз на пальне і розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).

Водночас Спілка українських підприємців (СУП) оцінювала, що в результаті повернення податків на пальне літр бензин може здорожчати на 12 грн/л, дизпаливо – на 8 грн/л, автогаз – на 3 грн/л.

Економіст Олег Пендзин вважає, що перехід на здорожчання буде дуже поступовим. Він каже, що приблизно до 11 грн може піднятися ціна на літр 95-го бензину.

Читайте також: 

Якою буде ціна на бензин та дизпаливо у липні

Якою буде ціна на бензин та дизпаливо у липні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
583
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація