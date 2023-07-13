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Данилов призвал страны НАТО разоблачить украинских коррупционеров за границей

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Данилов призвал страны НАТО разоблачить украинских коррупционеров за границей

Секретарь СНБО призвал партнеров предоставить информацию о имениях и яхтах коррупционеров/AP

Коррупционеров следует разоблачать совместными усилиями.

Отвечая на вопрос, когда союзники предоставят Украине конкретные требования для интеграции в Альянс, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мы очень быстро узнаем, о чем идет речь. Однако одна из ключевых вещей, которую нам периодически обвиняют, — это коррупция.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

Он прокомментировал: “У меня есть обратная связь. Я бы очень хотел, чтобы члены Альянса предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые на сегодняшний день прячут деньги именно на банковских счетах, размещенных на территории стран-членов Альянса”.

Секретарь СНБО призвал партнеров предоставить информацию о имениях и яхтах коррупционеров. По его мнению, происходит "одностороннее движение": "Нам постоянно рассказывают о коррупции, а в каких Монте-Карлах и Лас-Вегасах они свое состояние тратят, нам не хотят рассказывать".

Данилов продолжил: “Я бы очень хотел, чтобы мы здесь максимально наладили сотрудничество. Хочу напомнить — за все годы независимости, когда нам рассказывают о коррупции, только одного коррупционера, а именно Петра Ивановича Лазаренко нам подсветили в свое время Соединенные Штаты и он некоторое время сидел за решеткой».

Если таких коррупционеров еще много, то следует общими усилиями их находить, чтобы все видели, кто это, резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, глава государства отметил значительный успех членства в НАТО. Кроме того, по его словам, Украина координирует с "Большой семеркой" структуру гарантий.

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Дата публикации
Просмотры
1825
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