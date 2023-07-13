Данилов призвал страны НАТО разоблачить украинских коррупционеров за границей

Отвечая на вопрос, когда союзники предоставят Украине конкретные требования для интеграции в Альянс, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что мы очень быстро узнаем, о чем идет речь. Однако одна из ключевых вещей, которую нам периодически обвиняют, — это коррупция.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

Он прокомментировал: “У меня есть обратная связь. Я бы очень хотел, чтобы члены Альянса предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые на сегодняшний день прячут деньги именно на банковских счетах, размещенных на территории стран-членов Альянса”.

Секретарь СНБО призвал партнеров предоставить информацию о имениях и яхтах коррупционеров. По его мнению, происходит "одностороннее движение": "Нам постоянно рассказывают о коррупции, а в каких Монте-Карлах и Лас-Вегасах они свое состояние тратят, нам не хотят рассказывать".

Данилов продолжил: “Я бы очень хотел, чтобы мы здесь максимально наладили сотрудничество. Хочу напомнить — за все годы независимости, когда нам рассказывают о коррупции, только одного коррупционера, а именно Петра Ивановича Лазаренко нам подсветили в свое время Соединенные Штаты и он некоторое время сидел за решеткой».

Если таких коррупционеров еще много, то следует общими усилиями их находить, чтобы все видели, кто это, резюмировал секретарь СНБО.

, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, глава государства отметил значительный успех членства в НАТО. Кроме того, по его словам, Украина координирует с "Большой семеркой" структуру гарантий.

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