Сезон фруктов в Украине: что будет с урожаем

В этом сезоне на урожай фруктов и цены повлияли последствия подрыва Каховской ГЭС, а также плохие погодные условия. В частности, из-за заморозков пострадал урожай абрикосов.

Об этом сообщила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, пишет agronews.ua.

"Плодовые деревья, которые рано зацветают, такие как абрикос, конечно, пострадали. Было большое количество заморозков. Грибковые болезни атакуют именно этот вид плодовых", — говорит Адаменко.

По ее словам, с семечковыми деревьями ситуация лучше. Речь идет о яблоне, груше. Впрочем, отмечает Адаменко, их обработка от заболеваний достаточно дорогая.

"Что касается семечковых, то здесь ситуация лучше. Обработка садов ядохимикатами от вредителей и грибковых заболеваний достаточно дорога. Насколько она будет осуществлена, мы не знаем. Поэтому перспективы есть, но все будет зависеть от многих факторов", — добавила эксперт.

Пока минимальная цена на абрикос остановилась на уровне 55 грн за килограмм, а средняя цена достигает 60 грн. Максимальная стоимость фрукта – 80 грн.

Напомним, экономист Олег Пендзин сообщил, что украинцев ожидает стремительный спад цен на овощи и фрукты. В частности, снизится стоимость всего борщового набора.

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