В Крыму в ресторане отказались обслуживать российских военных

Во временно оккупированном Крыму в одном из ресторанов отказались обслуживать российских оккупантов.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что местный коллаборант Александр Талипов, преследующий проукраински настроенных крымчан, написал донос до ФСБ.

По его словам, ему отказали в обслуживании из-за того, что он вошел в ресторан с группой других военных.

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"Меня 1.07.23 года вместе с моей женой и моими товарищами отказались впускать в ресторан "Барбарос", который находится в селе Изумрудное Джанкойского района из-за того, что я и мои товарищи были в военной форме одежды. Сначала сотрудники говорили, что нам просто запрещен Вход, Затем прямо перед нами начали расставлять таблички "резервирование столов" и нагло врать в лицо, что мест нет", — цитирует военного РФ предатель Талипов.

Отреагировала ли уже на это российская спецслужба, пока неизвестно.

Добавим, жесткие намерения вернуть полуостров под контроль Украины неоднократно озвучивал генерал Валерий Залужный. И его никто не остановит.

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