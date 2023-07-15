Молния помогла женщине сорвать джекпот

В США женщина купила билет Powerball и сорвала джекпот.

Об этом пишет UPI.

Американка рассказала представителям лотереи Миссури, что она ехала на машине, когда молния заставила ее сделать незапланированную остановку в магазине.

"Две молнии ударили одновременно прямо рядом со мной. Я сказала мужу: "Я не хочу ехать в эту грозу", — сказала она.

Переждав грозу, женщина купила билет на розыгрыш Powerball 1 июля. На следующее утро она узнала, что выиграла 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в США Дональд Питтман из Ньюпорта сорвал джекпот – 200 тысяч долларов. Рассказывая о своем успехе мужчина заявил, что купил выигрышный билет благодаря предрассудкам своей мамы.

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