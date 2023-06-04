В Британии разыскивают счастливчика, выигравшего почти $140 млн

Мужчина не приходит за выигрышем.

В Великобритании мужчина сорвал 111,7 миллиона фунтов стерлингов (около 140 млн долларов) в лотерее, но не приходит за выигрышем.

Об этом пишет Daily Star.

Победитель стал 16-м британцем, когда-то выигрывавшим в лотерею более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Энди Картер, старший консультант по вопросам победителей Национальной лотереи, сообщил, что в пятничном тираже был сорван джекпот, но обладатель счастливого билета пока не появился.

"Какая фантастическая ночь для британских игроков EuroMillions, поскольку один обладатель билета сорвал джекпот EuroMillions в размере 111,7 миллионов фунтов стерлингов. Игрокам рекомендуется проверить свои билеты и позвонить нам", — заявил представитель лотереи.

Напомним, в США женщина сорвала второй джекпот за последние три года.

А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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