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Женщина сорвала второй джекпот за последние три года

Женщина сорвала второй джекпот за последние три года

Женщина повторила свой успех, но уже в другой лотерее / Фото: Associated Press

Американка еще не знает, куда потратит деньги.

В США женщина по имени Тереса Уильямс из штата Северная Каролина (США) выиграла приз в размере $100 000 по скретч-лотерейному билету менее чем через три года после того, как она выиграла $150 000 в другой игре.

Об этом пишет UPI.

Женщина приобрела билет за 20 долларов. Уильямс не сообщила, есть ли какие-нибудь ближайшие планы на свой последний выигрыш.

Ранее американка уже посещала штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз в размере 150 000 долларов по скретч-билету Holiday Luck X50 в ноябре 2020 года.

Образовательная лотерея Северной Каролины отмечает, что Mega 7 дебютировала в октябре с четырьмя призами по 2 миллиона долларов и восемью призами по 100 000 долларов. Осталось разыграть два приза по 2 миллиона долларов и два приза по 100 000 долларов.

Напомним, в США мужчина сорвал джекпот в размере 1 миллиона долларов благодаря тому, что у него закончился бензин.

А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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