Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили ракетой по центру Славянска (фото)

Дата публикации
Просмотры
994
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ударили ракетой по центру Славянска (фото)

Россия атаковала ракетами Славянск 3 июня. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Утром 3 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. Предварительно жертв нет.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, РФ атаковала центр Славянска. Прошло без жертв, отметил глава общества.

"Сегодня утром вражеская ракета попала возле Дома построение, расположенное на улице Центральной", — подчеркнул Лях.

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Славянска. / © Вадим Лях
Российские войска нанесли ракетный удар по центру Славянска. / Фото: Вадим Лях

Как сообщалось, российская армия ударила управляемыми авиабомбами по поселку Кившаровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки два человека погибли: 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения три пожилых женщины и 3-летний мальчик.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
994
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация