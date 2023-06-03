Россияне ударили ракетой по центру Славянска (фото)

Утром 3 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. Предварительно жертв нет.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, РФ атаковала центр Славянска. Прошло без жертв, отметил глава общества.

"Сегодня утром вражеская ракета попала возле Дома построение, расположенное на улице Центральной", — подчеркнул Лях.

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Славянска. / Фото: Вадим Лях

Как сообщалось, российская армия ударила управляемыми авиабомбами по поселку Кившаровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки два человека погибли: 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения три пожилых женщины и 3-летний мальчик.

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