ВСУ имеют успехи на Донбассе: в ISW рассказали детали

Украинские войска получили территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области в течение 2 июня.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают речи Восточной группировки ВСУ полковника Сергея Череватого. Со ссылкой на него сообщают, что российские войска, заменяющие ПИК "Вагнера" в Бахмуте, не хотят участвовать в таких же изнурительных боях, как это делали "вагнеровцы".

Кроме того, британское Минобороны отмечает, что российские оккупационные силы в течение всего сражения за Бахмут продвинулись всего на 29 км. Специалисты дают интересную деталь – это составляет 48 сантиметров территории на каждого из 60 тысяч военнослужащих, убитых или раненых у украинского города с мая 2022-го.

Войска РФ не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки, отмечают в ISW. Оккупанты отдали предпочтение Марьинскому направлению. Геолокационные кадры показывают, что на 1 июня силы врага постепенно наступали в северо-западной Марьинке.

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

В свою очередь, украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили восемь наземных атак россиян вблизи Марьинки в Донецкой области. В свою очередь, руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что 30 мая в Марьинку прибыл спецназ "Ахмат". Мол, русские войска захватили 70% города. Также 2 июня Минобороны России заявило, что "Ахмат" ведет штурм Марьинки.

Аналитики Института также отмечают: один из российских источников утверждал, что украинские войска получили территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области, 2 июня. Речь идет о Владимировке.

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