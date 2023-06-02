Массированные атаки по Киеву: в Минобороны назвали цель России

В последнее время Россия массированными ударами ракет и беспилотников по Киеву пытается запугать гражданских граждан.

Такое мнение в интервью польскому агентству PAP высказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, обстрелами украинской столицы Москва пытается посеять страх среди мирного населения. Вместе с тем, Маляр отмечает, что страна-агрессорка неизменно бьет по военной и критической инфраструктуре.

"То, что ракеты летят в сторону Киева, конечно, не случайно. Обстрел инфраструктуры – это месседж: обстрелы в сердце Киева доказательство, что морали для России не существует", — подчеркнула представитель министерства.

Маляр отмечает, что силы ПВО работают на самом высоком уровне, уничтожая подавляющее большинство вражеских ракет и дронов. Впрочем, их обломки несут угрозу жизни людей.

"Мы не можем предсказать, куда упадут обломки. Они поражают не только многоквартирные дома, но и школы и детские сады. Поэтому, хотя они намного меньше, чем в начале войны, но мы все еще несем потери среди гражданского населения", — говорит Анна Маляр. .

Как сообщалось, армия РФ начала атаковать Киев баллистическими ракетами. В частности, в ночь на 1 июня удары наносили именно этим вооружением. Оно очень коварно, ведь время подлета – считанные минуты. Ведь скорость баллистической ракеты – тысячи километров в час, а расстояние, откуда ее запускали, невелико.

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