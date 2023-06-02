Удастся ли освободить Крым в 2023 году: прогноз от Уоллеса

Он обратил внимание на то, что у россиян заканчивается военное оборудование. Они могут отправлять на фронт десятки тысяч бойцов, однако "наколдовать" танки и оружие – нет.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что ВСУ могут освободить Крым уже в 2023 году, ведь у российских оккупантов заканчивается необходимое военное оборудование.

Об этом Уоллес рассказал в интервью для The Washington Post.

В материале со ссылкой на информацию из "слитых" в Сеть документов США указано — представители американской разведки допускали, что в рамках предстоящего контрнаступления Украина достигнет скромных успехов в освобождении территорий.

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"Хотя американские официальные лица утверждают, что с тех пор ситуация улучшилась, они также предполагают, что даже отвоевание небольших территорий может повлиять на военные планы России", – говорится в статье.

В то же время у главы британского Минобороны более оптимистичные взгляды на сегодняшние действия украинских войск на поле боя. Уоллес считает реальной возможность того, что Силы обороны Украины успешно деоккупируют Крым уже в 2023 году, ведь у российских войск заканчивается необходимое военное оборудование.

"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают (россияне – ред.), но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", – рассказал министр обороны Британии.

Напомним, в середине мая в украинской разведке сообщили, что на севере оккупированного Крыма россияне готовят эшелонированную оборону. Это свидетельствует о том, что захватчики рассматривают отступление к определенным рубежам.

Еще раньше экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес прогнозировал, что Украина может победить в войне с Россией уже летом 2023 года и для этого самое главное – освободить Крым. Деоккупировать полуостров до конца лета удастся, если партнеры передадут Украине дальнобойное оружие и другое необходимое военное оборудование.

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