Николаев снова остался без водоснабжения: что произошло

В Николаеве второй день отсутствует централизованное водоснабжение. Жителям выдают воду из скважин.

Об этом сообщили в "Николаевоблтеплоэнерго" и в "Николаевводоканале".

"Николаевводоканал" сообщил, что в городе отсутствует централизованное водоснабжение в связи с техническими причинами.

Организация дала перечень адресов точек предоставления бесплатной очищенной воды из скважин, а также технической воды.

К слову, накануне в "Николаевводоканале" сообщалось, что на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема. Из-за этого воду подавали либо с пониженным давлением, либо она полностью отсутствовала.

Как сообщалось, 30 мая в Сумах из-за падения напряжения в электросети страны остановили курсирование троллейбусов, часть города и области осталась без света.

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