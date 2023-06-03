Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который сделал предложение возлюбленной Лилии в сентябре 2021 года, женится.

Уже сегодня, 3 июня, Мурат поведет под венец свою девушку, визажистку Лилию, с которой вместе уже почти два с половиной года. О свадьбе влюбленных рассказал Telegram-канал Harley Quinn.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

Известно, что Мурат и Лилия устроят уютную вечеринку в одном из загородных ресторанов Киева. Интересно, что сами жених и невесте пока держат свой праздник в секрете. Полчаса назад Налчаджиоглу в сторис своей страницы в Instagram разместил двузначный пост. На нем видна церковь на фоне утреннего неба. По всей вероятности, таким образом Мурат намекнул, где они с Лилией друг другу скажут "да".

Экс-муж Ани Лорак женится / Фото: instagram.com/muratnalca

Сама же невеста тоже держит интригу. Впрочем, в ее сторис фаны тоже увидели намек на свадьбу. Лилия разместила картинку, где мужчина спит рядом с нарядом и подписью: "Как я сплю перед каким-нибудь важным днем".

Лилия заинтриговала постом в соцсети / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу рассекретил отношения с Лилией в августе 2020 года. Тогда пара посетила день рождения друга во Львове. В конце сентября 2011 Мурат сделал предложение Лилии.

Мурат сделал предложение Лилии в сентябре 2021 года / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Мурат Налчаджиоглу с невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

До этого в течение 10 лет Мурат Налчаджиоглу был женат на певице Ани Лорак, которая предала Украину и сейчас живет и работает в россии и молчит о полномасштабной войне, которую развязала рф. Налчаджиоглу и Лорак развелись 31 января 2019 года. Мурат остался жить в Украине, а с началом войны принял решение не уезжать. Он мог это сделать, поскольку имеет турецкое гражданство.

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