38-летний экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом

Жена бизнесмена родила ему сына.
Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил, что впервые стал отцом.
21-летняя жена бизнесмена Лиза Чичуа родила ему сына. Об этом новоиспеченный отец рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Макацария поделился, что его первенец появился на свет сегодня, 2 июня. Также молодой отец рассекретил, что новорожденного родители назвали Георгием.
Макацария разместил короткие ролики, снятые возле роддома. Счастливый Иракли вышел к близким и друзьям, которые собрались у родильных стен, чтобы поздравить его. От переполнявших его эмоций молодой отец плакал.
Судя по тому, что Макацария был одет в медицинский халат, можно заключить, что он присутствовал на родах.
Напомним, что о беременности своей жены Иракли Макацария рассказал в середине мая. Для Иракли и его жены Лизы, которая младше мужа на 17 лет, малыш стал первенцем.
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