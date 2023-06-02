38-летний экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом

Экс-герой проекта "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сообщил, что впервые стал отцом.

21-летняя жена бизнесмена Лиза Чичуа родила ему сына. Об этом новоиспеченный отец рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Макацария поделился, что его первенец появился на свет сегодня, 2 июня. Также молодой отец рассекретил, что новорожденного родители назвали Георгием.

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Макацария разместил короткие ролики, снятые возле роддома. Счастливый Иракли вышел к близким и друзьям, которые собрались у родильных стен, чтобы поздравить его. От переполнявших его эмоций молодой отец плакал.

Иракли Макацария впервые стал отцом / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария впервые стал отцом / Фото: instagram.com/maqatsa

Судя по тому, что Макацария был одет в медицинский халат, можно заключить, что он присутствовал на родах.

Иракли Макацария впервые стал отцом / Фото: instagram.com/maqatsa

Напомним, что о беременности своей жены Иракли Макацария рассказал в середине мая. Для Иракли и его жены Лизы, которая младше мужа на 17 лет, малыш стал первенцем.

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