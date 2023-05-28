Мужчина остановился на заправке и сорвал джекпот

Американец приобрел билет за 20 долларов.
В США мужчина по имени Майкл Шлеммер из штата Кентукки сорвал джекпот в лотерею размером в 1 миллион долларов благодаря тому, что у него закончился бензин.
Об этом пишет UPI.
Житель городка Корбин сообщил лотерее Кентукки, что он едва смог доехать до магазина Convenient Food Mart в Корбине.
"У меня закончился бензин, и я заехал на заправку. У меня было с собой 40 долларов, я купил бензин на 20 долларов и купил билет", — сказал американец.
Шлеммер выбрал лотерею "Удача" за 20 долларов и выиграл 1 миллион долларов.
"Я стер его защитный экран, посмотрел на него и вернулся в магазин. Я показал его девушкам, которые мне его продали, и у них чуть не произошел припадок", — добавил мужчина.
Шлеммер сказал, что часть своего выигрыша он использует для покупки нового автомобиля, а остальные пойдут на сбережения.
Напомним, 66-летний Питер Салливан стал двукратным победителем лотереи, он выиграл потрясающий приз, купив билет Scratch-off за $20 в магазине общепита Publix в Делрей-Бич. Выяснилось, что мужчина уехал в отпуск, а вернулся богачом.
А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.
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