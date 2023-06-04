РДК с боями заходят в пригород Шебекино – видео

Ранее легион "Свобода России" показал видео боев с армией РФ на Белгородщине.

Бойцы Российского добровольческого корпуса в воскресенье, 4 июня, заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области России.

Соответствующее видео они опубликовали в Telegram.

"Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходят с боями в пригород Шебекино", — говорится в сообщении.

Напомним, легион "Свобода России" 4 июня показал новые видео боев с армией РФ вблизи Шебекино. Бойцы российского добровольческого батальона показали охоту на вражескую пехоту и технику, которую армия РФ прячет в посадках.

Штурмовые группы РДК заходят в пригород Шебекино

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