Жителям Белгородской области Украина готова предоставить гуманитарные коридоры — Подоляк

Для выхода из зоны боевых действий жители Белгородской области могут воспользоваться гуманитарными коридорами, которые готовы обеспечить украинские власти.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, "Русский добровольческий корпус" демонстрирует "альтернативную позицию относительно того, как нужно относиться к гражданам своей страны" в то время, когда путинские солдаты, не меняя своей тактики прятаться за "живыми щитами", подвергают мирных жителей опасности, находясь в их дворах и домах.

"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят [бойцы] РДК и воюют напрямую с войсками РФ, а Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", — подчеркнул он.

В связи с обострением сложившейся ситуации в Белгородской области РФ Украина согласна предоставить местным жителям гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

"РДК говорит, что может организовать гуманитарные коридоры... Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения [жизни] гражданских жителей России", — сообщил советник главы ОП.

Напомним, в Белгородской области вооруженные силы РФ наращивают сопротивление операции "Русского добровольческого корпуса", воюющей с путинским режимом в России. Однако, как сообщил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуном", российская армия не контролирует районный центр Шебекино.

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