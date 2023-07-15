"После мятежа Пригожина ЧВК "Вагнер" поделится на 4 части" — Подоляк

Есть четыре составляющие, которые россияне будут продолжать делать по Украине.

После мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина ЧВК поделится на 4 части.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, первая часть переходит на работу включая рекрутинговые центры в Минобороны, которые будут участвовать и войне и в дальнейшем, впрочем, будут рассредоточены по разным частям.

"Вторая составляющая — самая человеконенавистническая перейдет на работу в Росгвардию, кстати, туда передают тяжелое оружие. На базе Росгвардии как раз и создадут отряды поддержки путинской вертикали, если начнутся определенные неконтролируемые силовые процессы в России. Но между тем, самые неадекватные из "Вагнера" будут переходить именно в росгвардию. И это уже процесс", — отмечает Подоляк.

Еще одна часть останется в Беларуси, ее Пригожин получил вроде бы в подарок.

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"Пару сотен вагнеровцев-инструкторов, которые будут учить его спецназ, что нужно делать и как нужно кувалдой разбивать голову своим оппонентам во время массовых беспорядков. Это в Беларуси будет делать частично "Вагнер", — прогнозирует советник Офиса президента.

И четвертая часть могла бы остаться и работать.

"Поэтому мне кажется, что даже там "Вагнер" не оставит активы, то есть контроль над теми или иными полезными ископаемыми, я так деликатно скажу, и правительствами ряда африканских стран. Вместо этого там будут опять же те отряды, которые будут на базе Росгвардии", — резюмирует Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал, что есть четыре составляющие, которые россияне будут продолжать делать в отношении Украины. В частности, среди них – "неудачные попытки" контрнаступления ВСУ на фронте, нарративы усталости Европы от войны, фейки об Украине и прочее.

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