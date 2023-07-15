Подоляк предупредил об "опасной игре" России против Украины

Есть четыре составляющие, которые россияне будут продолжать делать по Украине. В частности, среди них – "неудачные попытки" контрнаступления ВСУ на фронте, нарративы усталости Европы от войны, фейки об Украине и прочее.

Подробно о них рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

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Первое, по словам политика, пропагандисты Кремля будут кричать о неудачных наступательных операциях, не позволяющих быстро деоккупировать территории, как следствие война затянется на годы и будет много жертв.

"Это ключевой примитивный нарратив, который они будут продвигать и уже делают", — считает Подоляк.

"Второе – "вас не любят уже ваши партнеры, вынуждены вас поддерживать, но у них идут постоянные политические перевыборы, консультации, конфликты и поэтому партнеры будут постепенно уменьшать свою поддержку и постепенно вы останетесь один на один с Россией", — отметил он.

Третья, продолжил Подоляк, россияне будут продвигать, что российский военно-промышленный комплекс перестроился и масштабно готовится к следующим этапам, которые начнутся осенью или зимой.

"Четвертый – Украина полностью коррумпирована, в Украине кто-то мародерствует на войне (не без этого), к сожалению, здесь есть определенные элементы. Ведь если ты хочешь влиять на что-то, надо, чтобы была какая-то первоочередная правдивость. Россия делает это достаточно вульгарно и выглядит Они будут говорить, что правительство заинтересовано, чтобы война тянулась годами, потому что они на ней "зарабатывают" — это примитивный тезис, который был с первого дня, но периодически они делают его ключевым. определенных командиров и так далее", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, у Зеленского назвали три варианта окончания войны.

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