У Зеленского назвали три варианта окончания войны

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, возможен вариант с линией разграничения, который будет означать "медленное умирание".
В Офисе президента назвали три варианта развития событий по войне России против Украины.
Об этом шла речь во время интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Есть лишь три варианта завершения войны: победа Украины. Мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и соответственно иметь очень четкие партнерские отношения. Параллельно с этим будет зона демилитаризации с Российской Федерацией. Россия будет лишена ракет" определенной дальности. Будет саммит по контролю над ядерными арсеналами России", – отметил Подоляк.
Вторым вариантом советник главы Офиса президента назвал возможный проигрыш Украины в войне против России.
"Тогда мы просто постепенно умираем. Год, три, пять, шесть. Есть третий вариант", – добавил он.
Также, по его словам, есть вариант с так называемой линией разграничения.
"Вариант "посрединке". Мы не проиграли, но линия разграничения, "Минск-3". Это значит, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь. Но это будет означать, что у вас государственности не существует. Все остальное – это попытка найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят что-то продолжить где-то", – пояснил Подоляк.
Между тем , Северная Европа пообещала предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по выучке украинских военных.
Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую в среду, 12 июля, объявили лидеры "Большой семерки", поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.
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