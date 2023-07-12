У Зеленского назвали три варианта окончания войны

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, возможен вариант с линией разграничения, который будет означать "медленное умирание".

В Офисе президента назвали три варианта развития событий по войне России против Украины.

Об этом шла речь во время интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Есть лишь три варианта завершения войны: победа Украины. Мы выиграли и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и соответственно иметь очень четкие партнерские отношения. Параллельно с этим будет зона демилитаризации с Российской Федерацией. Россия будет лишена ракет" определенной дальности. Будет саммит по контролю над ядерными арсеналами России", – отметил Подоляк.

Вторым вариантом советник главы Офиса президента назвал возможный проигрыш Украины в войне против России.

"Тогда мы просто постепенно умираем. Год, три, пять, шесть. Есть третий вариант", – добавил он.

Также, по его словам, есть вариант с так называемой линией разграничения.

"Вариант "посрединке". Мы не проиграли, но линия разграничения, "Минск-3". Это значит, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь. Но это будет означать, что у вас государственности не существует. Все остальное – это попытка найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят что-то продолжить где-то", – пояснил Подоляк.

Между тем , Северная Европа пообещала предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по выучке украинских военных.

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую в среду, 12 июля, объявили лидеры "Большой семерки", поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

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