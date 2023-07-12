Байден объяснил, почему Путину не стоит надеяться на распад НАТО

В Кремле сделали ставку на разгар НАТО еще в прошлом году, когда было принято решение о нападении на Украину.

Российский диктатор Владимир Путин все еще надеется, что его война против Украины приведет к распаду НАТО, но он ошибается.

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Об этом заявил президент США Джон Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Он отметил, что в Кремле сделали ставку на равал НАТО еще в прошлом году, когда было принято решение о полномасштабном нападении на Украину.

"Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми... Он ошибся", — подчеркнул президент США, и добавил, что на самом деле теперь Североатлантический альянс "сильнее, энергичнее и сплоченнее", чем когда-либо.

Кроме того, президент США Джон Байден отметил, что украинцы защищают свою территорию "с невероятным достоинством".

"Народ Украины остается несокрушимым", — добавил лидер США.

Кроме того, он добавил, что российский диктатор все еще надеется, что блок НАТО не выдержит и распадется, но эта ставка Путин плохая.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что практически любое государство-член НАТО хочет помочь Украине обеспечить безопасность.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский не видит предательской позиции от президентов США и Германии.

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