Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Не можем стоять десятилетия": Зеленский назвал ожидания от военной поддержки Запада

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1069
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Не можем стоять десятилетия": Зеленский назвал ожидания от военной поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидания от военной поддержки Запада / Фото: Associated Press

Лидеры западных стран-партнеров заверили, что помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что военная поддержка от стран Запада должна иметь положительный результат, в частности, на поле боя.

Об этом он говорил на пресс-конференции после разговора с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам украинского лидера, на саммите он увидел поддержку Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Польши и других стран, лидеры которых заверили, что будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько нужно.

“Мы с вами должны понимать, что все это [военная помощь] зависит и от того, какие действия у нас будут и на поле боя... Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетия нас будет кто-то поддерживать... Я уверен, что должен быть положительный результат”, — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что западные партнеры пообещали, что поддержка не будет уменьшаться.

Напомним, на саммите НАТО страны G7 заявили о намерении оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1069
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация