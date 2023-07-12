"Не можем стоять десятилетия": Зеленский назвал ожидания от военной поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что военная поддержка от стран Запада должна иметь положительный результат, в частности, на поле боя.

Об этом он говорил на пресс-конференции после разговора с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам украинского лидера, на саммите он увидел поддержку Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Польши и других стран, лидеры которых заверили, что будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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“Мы с вами должны понимать, что все это [военная помощь] зависит и от того, какие действия у нас будут и на поле боя... Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетия нас будет кто-то поддерживать... Я уверен, что должен быть положительный результат”, — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что западные партнеры пообещали, что поддержка не будет уменьшаться.

Напомним, на саммите НАТО страны G7 заявили о намерении оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь.

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