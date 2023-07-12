Россия хрупкая в политическом и военном плане - Макрон

Макрон заявил, что союзники взяли на себя "долгосрочные обязательства" по оказанию военной поддержки Киеву.

Россия хрупкая в военном и политическом плане, поэтому если в Кремле хотят продолжать войну против Украины, тогда он столкнется также с военным потенциалом стран Запада, которые предоставили Украине гарантии безопасности.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Комментируя недавнюю попытку мятежа Евгения Пригожина в России Макрон заявил, что это показало первые признаки раскола.

Кроме того, президент Франции подчеркнул, что союзники взяли на себя "долгосрочные обязательства" по оказанию военной поддержки Киеву.

"Мы будем продолжать присутствовать там в течение длительного времени", — заявил он, заверив, что Украина вступит в НАТО, "только что разрешат условия".

Президент Франции подчеркнул, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе отличался единством, решительностью и эффективностью. "И я очень рад этому", – добавил Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что первые ракеты SCALP уже поступили в Украину из Франции. В общей сложности речь идет о предоставлении около 50 единиц техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак соглашается с тезисом, что договоренности о гарантиях безопасности для Украины, достигнутые на саммите в Вильнюсе, не должны заменить полноценное членство в НАТО.

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