MONATIK прямо посреди улицы Днепра растрогал исполнением новой песни

Украинский певец Дмитрий Монатик, он же MONATIK, прямо посреди улицы Днепра представил свою новую композицию.

Сейчас музыкант находится в благотворительном концертном туре "ART Оборона". В каждом новом городе артист вживую поет для своих поклонников. В Днепре исполнитель устроил импровизированное выступление вместе с оркестром прямо посреди улицы. MONATIK представил свою новую композицию "Люди…Камені…".

Также артист представил mood-видео на новую песню. В клипе Монатик чувственно исполняет трек вместе со скрипачами, виолончелистом, трубачами, вокалистками, барабанщицей, пианистом и гитаристом.

Напомним, недавно в семье Дмитрия Монатика был праздник. Исполнитель вместе с женой Ириной праздновал "жестяную" свадьбу. Артист трогательно поздравил возлюбленную, а также показал редкие счастливые фото с избранницей.

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