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MONATIK просто посеред вулиці Дніпра розчулив виконанням нової пісні

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
151
Час на прочитання
1 хв
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MONATIK просто посеред вулиці Дніпра розчулив виконанням нової пісні

MONATIK / Фото: скриншот з відео

Артист представив композицію "Люди…Камені…".

Український співак Дмитро Монатік, він же MONATIK, просто посеред вулиці Дніпра представив свою нову композицію.

Так, нині музикант перебуває у благодійному концертному турі "ART Оборона". У кожному новому місті артист наживо співає для своїх шанувальників. У Дніпрі виконавець влаштував імпровізований виступ разом з оркестром просто посеред вулиці. MONATIK представив свою нову композицію "Люди…Камені…".

Також артист презентував mood-відео на нову пісню. У кліпі Монатік чуттєво виконує трек разом зі скрипалями, віолончелістом, трубачами, вокалістками, барабанницею, піаністом та гітаристом.

Нагадаємо, нещодавно у родині Дмитра Монатіка було свято. Виконавець разом з дружиною Іриною святкував "бляшане" весілля.  Артист зворушливо привітав кохану, а також показав рідкісні щасливі фото з обраницею.

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Дата публікації
Перегляди
151
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