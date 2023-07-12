Попереду велика робота: що стане ключовим у питанні членства України в НАТО

Насамперед потрібна сучасна військова техніка, підготовка наших військових та обмін різною інформацією. Дуже важливо, наскільки сильною Україна буде у військовому плані і як швидко зможе закінчити війну перемогою.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" сказала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Звісно, що ми максимально хотіли б це зробити швидко і до кінця цього року...", – зауважує Олена Кондратюк.

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Коли чекати на більш вагомі результати

Попереду Вашингтонський саміт, який відбудеться у квітні 2024 року. До нього ми повинні готуватися вже сьогодні. Заступниця голови ВР сподівається, що він дасть нам новий крок, а не лише свідчитиме про "відкриті двері".

"І хоча ми вже ніби маємо "без ПДЧ" більш лояльний вступ (до НАТО – ред.), але це велика робота, яка ще для нас попереду. Причому для всіх абсолютно, перш за все – для наших військових, які повинні вистояти... Для дипломатів, для переговорів", – підсумувала Кондратюк.

Зауважимо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав скасування плану ПДЧ для вступу України до НАТО. Він додав, домовленості про гарантії безпеки для України, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі, не повинні замінити повноцінне членство в НАТО.

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