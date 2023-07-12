Зеленський провів переговори з Байденом: деталі

Зустріч тривала вдвічі довше, ніж планувалося.
Президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори з очільником Білого дому Джо Байденом.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
За словами українського президента, зустріч тривала щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося.
"І саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – підсумував Зеленський.
Американська сторона зустріч поки не коментувала.
Нагадаємо, що у середу, 12 липня, президент Володимир Зеленський відвідує другий день саміту НАТО у Вільнюсі.
Зокрема, президент провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом, з яким домовився про додаткові установки ППО. Також він розмовляв з прем’єр-міністром Австралії, який пообіцяв надати Україні новий оборонний пакет з 30 БТР Bushmaster.
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