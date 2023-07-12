Зеленский провел переговоры с Байденом: подробности

Президент Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

По словам украинского президента, встреча длилась, по меньшей мере, вдвое длиннее, чем планировалось.

"И именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", — подытожил Зеленский.

Американская сторона встречу пока не комментировала.

Напомним, что в среду, 12 июля, президент Владимир Зеленский посещает второй день саммита НАТО в Вильнюсе.

В частности, президент провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, с которым договорился о дополнительных установках ПВО. Также он разговаривал с премьер-министром Австралии, пообещавшим предоставить Украине новый оборонный пакет с 30 БТР Bushmaster.

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