Предстоит большая работа: что станет ключевым в вопросе членства Украины в НАТО

Прежде всего, нужна современная военная техника, подготовка наших военных и обмен различной информацией. Очень важно, насколько сильна Украина будет в военном плане и как быстро сможет закончить войну победой.

Об этом в телемарафоне "Единые новости" сказала заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Конечно, мы бы максимально хотели это сделать быстро и до конца этого года...", — отмечает Елена Кондратюк.

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Когда ждать более весомые результаты

Предстоит Вашингтонский саммит, который состоится в апреле 2024 года. К нему мы должны готовиться уже сегодня. Заместитель председателя ВР надеется, что он даст нам новый шаг, а не только будет свидетельствовать об "открытой двери".

"И хотя мы уже вроде бы имеем "без ПДЧ" более лояльное вступление (в НАТО – ред.), но это большая работа, которая еще для нас впереди. Причем для всех абсолютно, прежде всего – для наших военных, которые должны выстоять. .. Для дипломатов, для переговоров", – подытожила Кондратюк.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал отмену плана ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Он добавил, что договоренности о гарантиях безопасности для Украины, которые были достигнуты на саммите в Вильнюсе, не должны заменить полноценное членство в НАТО.

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