Росія крихка у політичному та військовому плані — Макрон

Макрон заявив, що союзники взяли на себе "довгострокові зобов'язання" з надання військової підтримки Києву.

Росія крихка у військовому та політичному плані, тому якщо у Кремлі хочуть продовжувати війну проти України, то тоді він зіткнеться також з військовим потенціалом країн Заходу, які надали Україні гарантії безпеки.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Коментуючи нещодавню спробу заколоту Євгена Пригожина у Росії Макрон заявив, що це показало перші ознаки розколу.

Крім того, президент Франції підкреслив, що союзники взяли на себе "довгострокові зобов'язання" з надання військової підтримки Києву.

"Ми продовжуватимемо бути присутніми там протягом тривалого часу", - заявив він, запевнивши, що Україна вступить до НАТО, "щойно дозволять умови".

Президент Франції наголосив, що саміт Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі вирізнявся єдністю, рішучістю та ефективністю. "І я дуже радий цьому", - додав Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші ракети SCALP вже надійшли до України з Франції. Загалом йдеться про надання близько 50 одиниць техніки.

Крім того, ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погоджується з тезою, що домовленості про гарантії безпеки для України, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі, не повинні замінити повноцінне членство в НАТО.

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