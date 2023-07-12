У Зеленського назвали три варіанти закінчення війни

В Офісі президента назвали три варіанти розвитку подій щодо війни Росії проти України.

Про це йшлося під час інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Є лише три варіанти завершення війни: перемога України. Ми виграли і таким чином є держава Україна, яка буде домінувати в регіоні в повному обсязі і відповідно мати дуже читкі партнерські відносини. Паралельно з цим буде зона демілітарізації з Російською Федерацією. Росія буде позбавлена ракет певної дальності. Буде саміт по контролю над ядерними арсеналами Росії", – зазначив Подоляк.

Другим варіантом радник голови Офісу президента назвав можливий програш України у війні проти Росії.

"Тоді ми просто поступово вмираємо. Рік, три, п'ять, шість. Є третій варіант", – додав він.

Також, за його словами, є варіант з так званою лінією розмежування.

"Варіант "посєрєдінкє". Ми не програли, але лінія розмежування, "Мінськ-3". Це означає, що ви просто будете вмирати дуже повільно. Будуть підключати вам апарат, який буде підтримувати ваше життя. Але це буде означати, що у вас державності не існує. Все інше – це спроба знайти якісь альтернативні елементи, які дозволять щось десь продовжити", – пояснив Подоляк.

Тим часом Північна Європа пообіцяла надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо вишколу українських військових.

Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку в середу, 12 липня, оголосили лідери "Великої сімки" підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.

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