До гарантій безпеки від “Великої сімки” долучилося ще 5 країн

Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку в середу, 12 липня, оголосили лідери "Великої сімки" підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.

Про це йдеться у спільній заяві країн Північної Європи.

Як і “Велика сімка”, лідери п’яти згаданих країн взяли на себе зобов’язання “підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”.

“Разом із партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань та домовленостей - з урахуванням широкого спектру потреб", - йдеться у заяві.

Лідери країн Північної Європи пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо вишколу українських військових. Метою цієї підтримки є забезпечення довгострокової безпеки, стримання російської агресії та зміцнення економічної стабільність та стійкості нашої країни.

"Ми зобов'язуємося підтримувати Україну у процесі захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновлення економіки, захисту громадян та просування програми реформ, а також у процесі її інтеграції до Євроатлантичної спільноти", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на Раді Україна-НАТО закликав лідерів країн-учасників Північноатлантичного Альянсу приєднатися до пакету гарантій безпеки для нашої держави.

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