Ситуація змінилася: військовий експерт про те, що відбувається у Бахмуті

Наші військові зайняли панівні висоти довкола міста. Зокрема, вони тримають під вогневим контролем входи, виходи й переміщення ворога.

Бачимо, що українським силам вдалося доволі стрімко змінити ситуацію. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Наші сили були під загрозою оточення повного… зараз російські війська на деяких напрямках, у тому ж Бахмуті, наприклад, потенційно можуть опинитися в оточенні..." – зазначив Мусієнко.

Відпрацьовується логістика ворога

Зараз головна мета – це встановлення контролю за флангами, там є певні висоти. Це потрібно для фактичного перерізання логістики й забезпечення безпосередньо російського угруповання військ.

"Плюс знищення позицій російських військ: ми завдали потужних ударів, ворог був у нокдауні внаслідок цього. Але він зараз дещо оговтався, перекинув додаткові резерви й сили", – констатує військовий експерт.

Безумовно, там тривають запеклі бої. А все ж є підстави вважати, що вони завершаться на нашу користь, і ми зможемо витіснити ворога з цих, і не тільки, позицій.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ворожий пікап з особовим складом та боєприпасами, а також МТ-ЛБ. Дві цілі за дві години знищили "птуристи" 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького на Бахмутському напрямку.

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