Месть за Краматорск: ВСУ уничтожили С-400, с которой оккупанты атаковали город

Вооруженные силы Украины отомстили оккупантам за обстрел кафе в Краматорске и уничтожили на Донбассе российскую зенитно-ракетную систему С-400. С нее в июне русские захватчики ударили по городу.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивнич".

"С помощью HIMARS бойцы уничтожили дорогу российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево (с 2015-го под контролем "ДНР" — Ред.)", — говорится в сообщении.

Российскую С-400 ВСУ уничтожили из HIMARS. / Фото: Оперативное командование "Север"

По данным Центра стратегических коммуникаций, украинские военные уничтожили именно ту российскую С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске 27 июня.

Ракетный удар по кафе в Краматорске

Оккупанты 27 июня нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. Россияне атаковали город "Искандерами". Они попали в общепит, где было большое скопление людей.

Спасательные работы продолжались полтора дня. Погибли 12 человек. Среди жертв есть трое детей. В результате вражеских атак по Краматорску травмированы 65 человек.

Тем временем в российском Минобороны цинично прокомментировали атаку по городу. Россияне распространяют информацию, что якобы нанесли удар по месту базирования одной из бригады Вооруженных сил Украины.

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