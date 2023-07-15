В ВСУ рассказали об успехах на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу в Бахмутском направлении. Защитники давят на россиян и на южном, и на северном флангах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Враг оказывает яростное сопротивление, 408 раз в сутки обстрелял позиции, совершил один авианалет", — рассказал он.

За сутки произошло 15 боеприкосновений. Ликвидировано 77 оккупантов, а 172 получили ранения. Также Силы обороны уничтожили немало вражеской техники. В частности, два танка, БТР, семь орудий, дроны и т.д.

Украинским защитникам удалось взять в плен двух солдат русской армии. Череватый описал социальный портрет пленных россиян. По его словам, оккупанты плохо экипированы, а также не очень обучены.

"Не из высших слоев общества, как правило мужчина со слабой мотивацией. Главный вопрос в том, что они не столь обучены и подготовлены, как то, что их пока достаточно много и у них много артиллерии и другого оружия", — рассказал представитель ВСУ .

Напомним, в своем новом отчете аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ ведут контрнаступление на трех участках фронта. В частности, наступательные действия украинских войск продолжаются в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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