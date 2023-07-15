У ЗСУ розповіли про успіхи на Бахмутському напрямку

Збройні сили України зберігають ініціативу на Бахмутському напрямку. Оборонці тиснуть на росіян і на південному, і на північному флангах.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог чинить шалений опір, 408 раз за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт", - розповів він.

За добу відбулось 15 боєзіткнень. Ліквідовано 77 окупантів, а 172 отримали поранення. Також Сили оборони знищили чимало ворожої техніки. Зокрема, два танки, ​​​​БТР, сім гармат, дрони тощо.

Українським захисникам вдалося взяти у полон двох солдатів російської армії. Череватий описав соціальний портрет полонених росіян. За його словами, окупанти погано екіпіровані, а також не дуже навчані.

"Не з вищих шарів суспільства, як правило чоловік зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї", - розповів представник ЗСУ.

Нагадаємо, у своєму новому звіті аналітики Інституту вивчення війни повідомили, ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках фронту. Зокрема, наступальні дії українських військ тривають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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