Експерт назвав три сценарії розвитку війни в Україні

На сьогодні у ЗСУ дуже вигідні оборонні позиції.

Будь-який рух українських військових призводить до знищення російської армії, песимістичного сценарію для України немає.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів про три ймовірні сценарії перебігу подій на фронті в інтерв'ю Главреду.

Перший сценарій - ЗСУ залишатимуться на тих самих позиціях, які займають зараз, проте за допомогою великої кількості боєприпасів, зокрема касетних, знищуватимуть ворога. Експерт додає, що у нас зараз дуже вигідні оборонні позиції.

"Взяти правий берег Дніпра росіяни вже не зможуть ніколи. На Запорізькому напрямку за нами рокадні дороги, тобто перекидання сил і засобів здійснюється дуже швидко. Тому ми утримуємо Запорізький фронт без проблем. Донецький напрямок також непогано стоїть. Практично всі гарнізони вже десятий рік поспіль тримаються на своїх точках. Ці позиції найкращі, якщо судити по висотах", - каже експерт.

За його словами, це сценарій на випадок, якщо у нас не вистачатиме сил та засобів для реалізації другого сценарію - виходу на Азовське узбережжя.

"Сил і засобів для виконання такої дії у нас повинно бути достатньо. Інакше ми б тоді навіть не починали рух як такий. Тому наше завдання – вихід на Азовське узбережжя, перерізання сухопутного коридору, а з Азовського узбережжя ми легко дістанемо до Кримського моста ракетами нашого виробництва і знищимо його", - прогнозує Світан.

Утім, такий сценарій є проміжним, тоді як третій передбачає входження до Криму, Сімферополя та Джанкоя, зокрема у степовий Крим".

"А реально буде одне з двох: або ми залишимося на тих рубежах, які є зараз, почекаємо літаків, а потім реалізуємо сценарій і зачистимо Крим. Звільнення Криму – це дуже важливе завдання. Якщо ми не зможемо домогтися звільнення Криму під час цього руху, то краще його навіть не починати", - вважає Роман Світан.

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