РФ списує ракетний крейсер та флагман флоту "Петро Великий": експерт назвав причини

РФ списує важкий атомний ракетний крейсер проєкту 1144 "Орлан" та тимчасовий флагман російського флоту "Петро Великий".

Про це повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За словами Коваленко, "Петро Великий" є останнім кораблем проєкту 1144, який знаходиться у строю російського флоту. При цьому на ремонт його відправили ще у 1997 році.

"Перебуваючи у строю, він ще у 2019 році вимагав виведення на ремонт, але місце для відправлення було зайнято його калікою... колегою ВАРК "Адміралом Нахімовим", - повідомив експерт.

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Він зазначає, що росіяни мають план вивести з ремонту "Нахімова" та загнати на верф "Петра Великого".

"Але це за планами, які у росіян ніколи не виконувалися. І причиною тому була нездатність Росії завершити ремонт настільки складного корабля", - каже Коваленко.

Зазначимо, що у Росії під час параду ВМФ, який відбудеться 30 липня у Санкт-Петербурзі, не братимуть участь ядерні підводні човни. Це свідчить про побоювання росіян на тлі нещодавнього заколоту ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Крім того, таке рішення спричинене необхідністю технічного обслуговування.

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