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Нічна атака дронів: у ЗСУ розповіли про збиті безпілотники

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: у ЗСУ розповіли про збиті безпілотники

Вночі 15 липня РФ атакувала Україну дронами. / Фото: Associated Press

Є влучання ворожих дронів.

Вночі проти суботи, 15 липня, російські війська атакували шістьома ударними безпілотниками типу "Shahed" з південного напрямку. Силам ППО вдалося збити чотири дрони.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

"Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні ПС.

Загалом було ліквідовано десять ворожих безпілотників. Також протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан", "Зала" та три ударні дрони  типу "Ланцет". 

Атака РФ вночі 15 липня. 

Протягом ночі в різних регіонах країни кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, в деяких регіонах була загроза балістичного озброєння.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Херсоні. Також звуки вибухів було чути в Запоріжжі. Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. 

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про наслідки атаки. Зокрема, на Запорізькому напрямку працювали сили ППО. Втім, є влучання.

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Дата публікації
Перегляди
1641
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